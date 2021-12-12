Refüje çıkıp ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Türkmen Başı Bulvarı'nda Mehmet A yönetimindeki 01 AGB 657 plakalı otomobil, kaldırama çarpıp savrularak çıktığı refüjde ters döndü.
Kazada sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan Ömer A. ile Halil İbrahim A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.