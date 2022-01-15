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Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde, Mutlu E'nin kullandığı 01 ACS 622 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Bozdoğan Bulvarı'nda refüje çıkarak ağaca ve trafik levhasına çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Ali H. ve Hakan Ş. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören araç çekiciyle götürüldü.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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