Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi
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Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi

Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü hayatını kaybetti.

Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda, Zeki Tokgöz idaresindeki 01 ABR 299 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, içerisinde yolcu olmayan otobüsün şoförü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tokgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bulvarda aksayan trafik, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi
Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi
Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi
Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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Sulama kanalında ceset bulundu
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Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi - Haberler
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