Ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra'ya Tatlıses'in oğlundan sert tepki

Adana'da ramazan öncesi, fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi.

Adana'da ramazan öncesi, fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul üretimi yapılan iş yerlerini denetledi.

Fırın ve pastanelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de denetleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Bakanlıklarının Adana'nın yanı sıra bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te de denetim yaptığını söyledi.

Denetimlerdeki öncelikli amaçlarının hijyen olduğunu vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

"Adana'da yaklaşık 300 unlu mamul üretim yeri ve fırınlarda denetim yapacağız. Bunu başarılı şekilde sonuçlandırıp insanların ramazana daha sağlıklı, hijyenik koşullarda girmesini sağlayacağız. Daha hijyenik gıdalarla insan sağlığını korumayı hedefliyoruz. İnşallah bu denetimler ramazan boyunca devam edecek. Temel felsefemiz tarladan sofraya tüm ürünlerin sağlıklı bir şekilde gelmesi ve insanların bunu tüketmesidir. Denetimlerin hem sayısını hem de etkinliğini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa