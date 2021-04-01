Adana'da Ramazan boyunca kırmızı ete zam yapılmayacak
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Adana'da Ramazan boyunca kırmızı ete zam yapılmayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Adana'da Ramazan boyunca kırmızı ete zam yapılmayacak

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Ramazan boyunca kırmızı ete ve sakatata zam yapılmayacağını duyurdu.

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Ramazan boyunca kırmızı ete ve sakatata zam yapılmayacağını duyurdu.

13 Nisan Salı günü başlayacak Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Yağmur, Adana'da 1 ay boyunca kırmızı ete ve sakatata zam yapılmayacağını söyledi. Yağmur, "Vatandaşlarımız rahat bir şekilde et alsınlar diye yönetim kurulunda böyle bir karar aldık. Zam yapan işletmeleri de tespit ettiğimiz de gerekeni yapacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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