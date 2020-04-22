Adana'da 'Ramazan' alışverişi hareketliliği
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Adana, Güncel

Adana'da 'Ramazan' alışverişi hareketliliği

Adana'da 'Ramazan' alışverişi hareketliliğiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 23- 26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük 'sokağa çıkma yasağı' nedeniyle Adana'da vatandaşlar Ramazan alışverişi için çarşı ve meydanları doldurdu.

22.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:58
Adana'da 'Ramazan' alışverişi hareketliliği

Adana'da 'Ramazan' alışverişi hareketliliği

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 23- 26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük 'sokağa çıkma yasağı' nedeniyle Adana'da vatandaşlar Ramazan alışverişi için çarşı ve meydanları doldurdu. Alışveriş sırasında bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23- 24- 25- 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 il arasında olan Adana'da yasak öncesi birçok vatandaş, Ramazan alışverişi yaptı. Özellikle şekerlemeciler, kuruyemişçiler ve şarküterilerde yoğunluk yaşanırken, alışveriş yapanlar zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş sırasında kimisi maske takarken kimisi ise takmadı.

'BİR BUÇUK TON TAHİN SATTIK'

4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının açıklamasından sonra işlerinin arttığını ve Ramazan ayının çok olumlu etkileri olduğunu belirten şekerlemeci Zafer Özdoğru, "Kısıtlama öncesi talepte patlama yaşandı diyebilirim. İnsanlar özellikle çılgın gibi tahin alıyorlar. Beklentinin üzerinde bir satış yapıyoruz. Tahin, helva, pekmez en çok satılan ürünlerimiz. Hurmayı geçmiş durumdalar. Önceden 100- 150 kilogram tahin satarken, bugünlerde Ramazan ayıyla birlikte bu rakam 1 buçuk tona kadar çıktı" dedi.

'PASTIRMA YERİNE DERİ TULUM'

Geçen yıllarda Ramazan ayı öncesi pastırmanın daha fazla talep gördüğünü, ancak fiyatının yüksek olması nedeniyle talebin azaldığını dile getiren şarküterici Mehmet Şen ise en çok rağbet gören ürünün deri tulum olduğunu söyledi.

İftar sonrası yemek için birçok kişinin Antep fıstığı, badem ve fındık almaya geldiğini söyleyen kuruyemişçi Eyüp Dağ da koronavirüs salgınının da etkisiyle güç veren kuruyemişlerin ön planda olduğunu kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girmeden önce Ramazan alışverişi yapmak için çarşıya geldiğini belirten Melis Değirmenci ise "Daha çok kuru yiyecekler, çerezler ve kahvaltılık türüne yönelik alışveriş yaptım. Sağlık için sıvı gıdalara da sepetimizde yer verdik" dedi.

Adana'da 'Ramazan' alışverişi hareketliliği

Kaynak: DHA

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