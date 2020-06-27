Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 18 gözaltı Adana'da pos tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 zanlı gözaltına alınırken, çok sayıda materyal ile 22 bin 800 lira ele geçirildi.

Adana'da pos tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 zanlı gözaltına alınırken, çok sayıda materyal ile 22 bin 800 lira ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir grubun pos tefeciliği yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlıları bir süre takip ettikten sonra operasyon yapan polis, eş zamanlı olarak 17 adrese baskın yaptı. Operasyonda 18 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 800 TL para, 25 farklı bankalara ait pos cihazı, 44 farklı banka ve şahıslara ait kredi kartı, çok sayıda slip, fatura koçanı, 2 çek, 1 senet, 31 boş senet, 23 alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda ve dijital materyaller ele geçirdi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA