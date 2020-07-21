Adana'da pos tefecilerine operasyon: 25 gözaltı Adana'da düzenlenen operasyonda, pos tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda, pos tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir grubun pos tefeciliği yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlıları bir süre takip ettikten sonra operasyon yapan polis, eş zamanlı olarak 21 adrese baskın yaptı.

Operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 800 TL para, 13 farklı bankaya ait pos cihazı, 67 farklı banka ve şahıslara ait kredi kartı, çok sayıda slip, fatura koçanı, 4 senet, 200 boş senet, 12 alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA