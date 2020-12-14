Adana'da portakal hırsızları suçüstü yakalandı
14.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:28
Kozan ilçesinde meyve bahçesinden çaldıkları 14 çuval portakalı otomobile yüklemeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kozan ilçesinde meyve bahçesinden çaldıkları 14 çuval portakalı otomobile yüklemeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulduklu Mahallesi'nde portakal hırsızlığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, 2 kişiyi 14 çuval portakalı otomobile yüklerken suçüstü yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın