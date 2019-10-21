21.10.2019 11:26

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da portakal hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen yıl Aralık ve Nisan ayları arasındaki yağış ile Mayıs ayındaki poyraz nedeniyle portakalda verim düşüklüğü var. Bu yıl Çukurova'da bereketsiz bir yıl yaşanıyor" dedi.



Türkiye'de 530 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 130 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakalda rekolte bu sene düşük bekleniyor. Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında değişiyor.



"Verim düşük, fiyatlar sevindirmedi"



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, verim düşüklüğü nedeniyle fiyatların yüksek olmasının çiftçiyi sevindirmediğini belirterek, "Bütün ürünlerde bu yıl verim düşüklüğü var. Adana ilimiz Türkiye narenciye üretiminin 3'te birini karşılamakta. Maalesef bu yıl narenciye dışında da bütün ürünlerde verim düşüklüğü ortalama yüzde 50. Limonda yüzde 90. Meyer limonda yüzde 30. Portakalda yüzde 50. Meyvelerin hepsinde verim düşüklüğü var. Fiyatlar kendisini koruyor. Geçen yıl portakal bahçede 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişmekteydi. Bu yılda 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında. Buna rağmen verim yüzde 50 düşük olunca bu fiyatlar çiftçimizi pek sevindirmedi" ifadelerini kullandı.



"İşçilerin yüzde 50'si evde oturmakta"



Çiftçinin narenciyeden umudunu kaybettiğini söyleyen Doğan, "Geçen yıl bu dönemler biz hasat için işçi bulamıyorduk bu yıl işçilerin yüzde 50'si evde oturmakta. Meyve az, istek de fazla olmadığından dolayı narenciye üreticisi umutlu değil. Türkiye'de portakal üretimi 530 bin dönüm alanda yapılmakta, Adana'da ise 130 bin dönüm alanda portakal ekimi yapıldı. Adana Türkiye portakal üretiminde dördüncü. Portakal erkenci olduğu için diğer ülkelerde de portakal erken çıkmadığından dolayı Rusya'ya, Avrupa'nın bazı bölgelerine ve Suudi Arabistan'a gönderilmekte" diye konuştu.



"Çiftçimiz zor durumda"



Verim düşüklüğünün nedenlerinden de bahseden Mehmet Akın Doğan, "2018 yılının Aralık ayı ile 2019 yılının Nisan ayları arasında çok yağış olmasından dolayı ve Mayıs ayının son haftasında esen poyraz nedeniyle meyveler döküldü. Yeniden de meyve oluşmadığı için bütün ürünlerde verim düşüklüğü yaşandı. Bu yıl Çukurova'da bereketsiz bir yıl yaşanıyor. Çiftçimiz de zor durumda" dedi.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin Ziraat Bankası hariç diğer bankalara borcu olduğunu ve yeniden yapılandırma talep ettiklerini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA