Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı sürüyor
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Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı sürüyor

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı sürüyor

Adana Valiliği tarafından, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın başlamasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Adana Valiliği tarafından, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın başlamasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Bir otelde Kovid-19 tedbirleri uygulanarak düzenlenen toplantıda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban,011 yılından bu yana Adana'nın karnaval ve festivallerle anıldığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle karnavalın dijital ortamda da olsa sürekliliğinin sağlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Adana her mevsim güzel ama adana nisanda portakal çiçeği kokusuyla herhalde başka bir güzel. Adana insanı paylaşmayı çok sevdiği için kendisi dünyada ender rastlanan bu güzelliği hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm paylaşmak istiyor onun için bu festival yapılıyor. Festival yapmak insanları bir araya getirmek güç bir iş huzur içerisinde binlerce insanı bir arada tutmak ve seneye bir daha gelmek istemelerini sağlamak çok önemli bir başarıdır."

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olduğunu hatırlatan karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, karnavalın Adana'da olmasından gurur duyduğunu aktardı.

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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