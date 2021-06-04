Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da portakal bahçesinde vatandaşlarca bulunan ve aç kaldıkları fark edilen 29 düzensiz göçmene karpuz, simit ve su ikram edildi.

Adana'da portakal bahçesinde vatandaşlarca bulunan ve aç kaldıkları fark edilen 29 düzensiz göçmene karpuz, simit ve su ikram edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Ekipler ulaşıncaya kadar, aralarında kadın ve iki çocuğun da bulunduğu yabancı uyruklu 29 kişiye, aç kaldıkları için vatandaşlar tarafından karpuz, simit ve su ikramında bulunuldu. Polisler de düzensiz göçmenler arasındaki 2 çocuğa çikolata ve bisküvi verdi.

Yiyecekleri ikram eden vatandaşlardan Engin Bayram, AA muhabirine, düzensiz göçmenlerin aç kalmalarına üzüldüğünü belirterek, "Bunları buraya bırakanlar utansın. Aç susuz bırakmışlar ve bir de para almışlar. Yazıktır, günahtır. Burada bunların yurdu yok, evleri yok. Bunları yapanları yakalamak lazım. Simit ikram ederken gördüğüm gülümsemeleri, dünyanın bütün malına bedeldir." dedi.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek

Polis, yiyeceklerini bitiren düzensiz göçmenleri işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, polis ekipleri, yabancı uyrukluların İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını ve 15 gündür yolda olduklarını belirledi.

Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti
Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti
Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti
Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Son Dakika | Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu
Son Dakika | Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Seren Serengil
Spor Gervinho Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:21:04. #1.14#

title