Adana'da polisten piknik alanlarındaki vatandaşlara koronavirüs uyarısı Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Seyhan Baraj Gölü çevresinde piknik yapan vatandaşları uyardı.

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Seyhan Baraj Gölü çevresinde piknik yapan vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla milli parklar, ormanlar ile Bakanlığa bağlı park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirmesinin ardından tedbirler aldı.

Seyhan Baraj Gölü çevresindeki vatandaşları pikniklerini sona erdirmesi konusunda uyaran polis, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nın girişini de önlem amaçlı kapattı.

Bu sırada bazı vatandaşlar, polislerin "sosyal mesafenin önemi" konusundaki uyarılarını dikkate alarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA