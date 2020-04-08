Adana'da polisten Kovid-19 denetimi Adana'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ve caddelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Adana'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ve caddelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Baraj Caddesi'nde bir polis aracından megafonla, "Değerli Adanalılar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereğince 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları, tüm yaş gruplarının şehir dışına yolculuk yapmaları yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 3 bin 150 lira para cezası uygulanacaktır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı açısından alınan kararlara ve yasaklara uymanız gerekmektedir. Bu kapsamda piknik ile açık ve kapalı alanda spor yapmak yasaklanmıştır. Lütfen yasak ve kurallara uyalım." anonsları yapıldı.

Polisler, 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında yollarda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenleri uyaran polisler, önlem almadan evlerinden çıkanlara da maske dağıttı.

Denetimler sırasında birbirleriyle yakın mesafede tedbirsiz yürüyen bir çift de polis ekiplerince uyarıldı.

Çift, polisin verdiği maskelerden alarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA