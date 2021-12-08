Adana'da polisten kaçmaya çalışan zanlı merdiven boşluğunda yakalandı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli, saklandığı evin merdiven boşluğunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "yaralama" suçundan aranan F.G'nin, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda, 51 DN 600 plakalı otomobilde olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Zanlıyı yakalamak için ana yollarda ve caddelerde uygulama yapan ekipler, söz konusu otomobili görünce durdurmak istedi.

Şüpheli, ekiplerin "dur" ikazına rağmen, Hürriyet Mahallesi'ne girerek izini kaybettirmek istedi.

Ekiplerin takibinden kurtulamayan F.G, Kemalpaşa Mahallesi'nde otomobili boş bir araziye bırakıp kaçtı.

Zanlının gidebileceği yerlerde arama yapan ekipler, F.G'yi, saklandığı evin merdiven boşluğunda yakaladı.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ise bir miktar gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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