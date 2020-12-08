Son dakika haber... Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacayla yakalandı
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Son dakika haber... Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacayla yakalandı

08.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:08

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 JR 1989 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen ilerlemeye devam eden şüpheli otomobil, kısa süreli kovalamaca sonucu Mithat Özsan Bulvarı'nda durduruldu.

Sürücü P.G'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları detaylı aramada herhangi bir suç unsuru bulamadı.

Ekipler sürücüye, alkollü otomobil kullandığı ve maske takmadığı gerekçesiyle 5 bin 700 lira ceza uyguladı.

Son dakika haber... Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber... Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber... Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber... Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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