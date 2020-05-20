Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
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Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
20.05.2020 06:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 06:23

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 33 P 7990 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Araçtaki iki şüpheli ekiplerin "Dur" ikazına rağmen otomobille polis aracına çarptıktan sonra Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na girerek, Döşeme Mahallesi'ne doğru kaçtı.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesinin ardından ana arterlere ve kavşaklara çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir süre daha kaçmaya devam eden şüpheliler, ara sokaklara girip izlerini kaybettirmek istedikleri sırada önce kaldırıma ardından trafik levhasına çarpınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldığı sırada yolcu konumundaki kişi, sürücü H.A'ya "Durduk yere polisten kaçıyorsun. Polisten kaçılır mı? Niye kaçıyorsun?"diye tepki gösterdi.

Otomobildeki aramalarda suç unsuru tespit edemeyen ekipler, yaptıkları kontrollerde sürücünün alkollü olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan iki kişi daha sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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