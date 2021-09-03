Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı
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Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlayan şüpheli, bulvar boyunca ilerleyerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Takibi sürdüren ekipler şüpheliyi, aracıyla önce refüje ardından da bir apartmanın otopark bariyerine çarpınca yakaladı.

Kazada yaralanmayan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.M.A'ya yasal işlem yapıldı.

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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