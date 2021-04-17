Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 SN 007 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobili kullanan İsa B'nin, ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu Yeşiloba Mahallesi kanal kenarında İsa B'yi yakaladı.

İsa B'ye alkollü araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Burcu Biricik Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 05:13:28. #1.14#

title