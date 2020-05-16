Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
16.05.2020 03:41 | Son Güncelleme: 16.05.2020 03:42

Adana'da polisin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GG 6796 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

Otomobildeki 4 kişinin, ihtara uymayarak kaçmaya başlamasının ardından telsiz anonsuyla şüphelilerin gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi.

Zanlılardan biri kaçtıkları sırada araçtan tabanca fırlattı.

Otomobil sürücüsü, araçtaki 3 kişiyi evlerinin önünde indirdi, izini kaybettirmeye çalışırken Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'ta kaza yaptı.

Ekipler, ara sokaklarda yaptıkları araştırmada 4 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Haber
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu Haber
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Hadise Ersin Korkut Jennifer Lopez Yasemin Özilhan
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 05:08:24. #1.15#
title