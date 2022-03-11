Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı
AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da hafif ticari araçla polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan 4 şüpheli yakalandı.
ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari araçla polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan 4 şüpheli yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Araçtaki şüpheliler, ekiplerin "dur" ikazına rağmen hafif ticari araçla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.
Takibi yapan ekibin, telsiz anonslarıyla durumu bildirmesi üzerine diğer polisler, caddelerde ve arterlerde önlem aldı.
Güney Kuşak Bulvarı'nda kaçışı sürdüren şüphelilerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.
Kazada yarala almayan 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Ömer Yıldız - Güncel