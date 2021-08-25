Adana'da polisten kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
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Adana'da polisten kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

Adana'da polisten kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da polis uygulamasından kaçan 3 şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Adana'da polis uygulamasından kaçan 3 şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Caddesi üzerinde uygulama yapan motorize Yunus ekipleri, 01 KF 886 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kısa süren kovalamacanın ardından otomobil Kazım Karabekir Mahallesi'nde durduruldu.

Kaçış sırasında otomobildekilerin yola fırlattığı ruhsatsız tabancayı da bulan ekipler, araçta bulunan İ.T., T.D. ve K.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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Adana'da polisten kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Haberler
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