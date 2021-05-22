Adana'da polisten, ailelere yeni doğan bebekleri için bez desteği
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Adana'da polisten, ailelere yeni doğan bebekleri için bez desteği

Adana'da polisten, ailelere yeni doğan bebekleri için bez desteği
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis, hastanede ziyaret ettiği yeni doğum yapan annelere bebek bezi yardımında bulundu.

Adana'da polis, hastanede ziyaret ettiği yeni doğum yapan annelere bebek bezi yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binasında doğum yapan anneleri ziyaret etti.

Polisler, bebeklerini kucaklarına alan çiftlere "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak bebek bezi dağıttı.

Çiftler de ziyaretleri ve destekleri için polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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