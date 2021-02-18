Adana'da polisleri taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
18.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:12
Adana'da polisleri taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'da polisleri taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Merkez Çukurova ilçesinde nöbet değişimine giden çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüsünün motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Araçtaki polis memurların yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney