Adana'da polislere ilk kez ardışık arama operasyonu

Adana polisi ilk kez, görevde olan polislere yönelik ankesörlü telefonla ardışık bir şekilde FETÖ'nün mahrem imamlar tarafından arandıkları iddiasıyla operasyon yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 8 il de çoğu görevde olan 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda 8 ilde şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda çoğu zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün asker yapılanması gibi mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla aranarak örgüt ile irtibata geçtikleri ileri sürüldü. Zanlıların mahrem imamlar tarafından ardışık bir şekilde arandığı öne sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. - ADANA

Kaynak: İHA