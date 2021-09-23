Adana'da polislerden okul kütüphanesine 500 kitap bağışı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da polisler, bir ortaokulun kütüphanesine 500 kitap bağışında bulundu.
ADANA (AA) - Adana'da polisler, bir ortaokulun kütüphanesine 500 kitap bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şubesi, hazırladıkları "Geleceğe Adım Adım" projesi kapsamında Yüreğir ilçesindeki Camili Akarca Ortaokulunu ziyaret ederek kütüphanesine 500 kitap bağışladı.
Polisler, yanlarında getirdikleri kitapları tek tek kütüphanedeki raflara yerleştirdi.
Ziyarette okuma etkinliği düzenleyen ekipler, daha sonra öğrencilere kırtasiye malzemesi ve maske dağıttı.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri