Adana'da Polislerden Öğrencilere Seminer

Adana'da, polis ekiplerince öğrencilere "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri" başlıklı seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Oğuzhan Ortaokulu öğrencilerine yönelik seminer kapsamında bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin daha güvenli eğitim öğretim ortamlarında yetiştirilmesi amacıyla verilen seminerde, öfke ve öfke kontrolü, güvenli internet kullanımı, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek olumsuz unsurlardan korunması konularında bilgiler verildi.

Soru ve cevapla sona eren seminerin, kentteki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere ve velilere de verileceği belirtildi.

Kaynak: AA