Adana'da polisler, özel gereksinimli çocuklar için kortej oluşturdu

Adana'da polis ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklar için kortej düzenledi.

Adana'da polis ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklar için kortej düzenledi.

Gönüllü Anneler Topluluğu'nun, özel gereksinimli çocukların hayatın içinde daha fazla yer alması ve onlarla ilgili toplumda farkındalık oluşması için gerçekleştirdiği etkinliğe İl Emniyet Müdürlüğü ve Sarıçam Belediyesi de destek verdi.

Toplum Destekli Polislik, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ekipleri, özel gereksinimli çocuklarla Baraj Caddesi Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Daha sonra polis araçlarının da arasında olduğu çok sayıda araçla oluşturulan kortej kent merkezinde tur attı.

Sarıçam Belediyesi hizmet binası bahçesinde devam eden etkinlikte de palyaço ve Emniyet Müdürlüğünün "Kanka" olarak adlandırdığı "maskot polis" çocuklara renkli görüntüler yaşattı.

Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, gazetecilere, toplumun empati kurarak özel gereksinimli çocukların farklılıklarının yanında olmalarını talep ederek, şöyle konuştu:

"Bu hayatın içinde biz de varız, lütfen bunu unutmayalım. Çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Sayın İl Emniyet Müdürü bu konuda bize destek verdi. Burada gönüllü anneler var. Gönüllü anneler, özel çocuğu olan 400'e yakın annenin bir arada olduğu topluluktur. Çocuklarımızı el birliğiyle toplumla kaynaştırmak için mücadele veriyoruz. Bu etkinlik, ailelere 'Yalnız değilsin, birlikteyiz', 'Hep birlikte başarırız'ın mesajını vermek içindi. Bizlere güç veren bir etkinlik oldu. Polisleri yanımızda, belediyeyi arkamızda görmemiz bizlere güç verdi ve yalnız olmadığımızı hissettirdi."

Polis helikopteri de etkinliğin sonunda, alan üzerinde uçuş yaparak çocuklara unutulmaz bir an yaşattı. Daha sonra çocuklar gökyüzüne mavi renkte balonlar bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun