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Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekipleri, hastanelerde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı.

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, hastanelerde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Polisler, yanlarında getirdikleri çeşitli oyuncakları çocuklara hediye etti.

Lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Emir Kazan, sohbet ettiği kadın polise, iyileşip polis olmak istediğini söyledi.

Kazan, bir süre önce evinin penceresinden sokağı izlediği sırada atlı polis ekibini gördüğünü belirterek, kendisinin hayalinin de atlı polis birliğinde görev almak olduğunu anlattı.

Polisler, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların yakınları da polislere duyarlılıkları için teşekkür etti.

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Polisler lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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