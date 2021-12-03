Adana'da polisler engelli çocuklarla piste çıkıp dans etti

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında düzenlenen programda engelli çocuk ve gençlerle piste çıkıp dans etti.

Kentte yaşayan engelliler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince gerçekleştirilen çeşitli programlarda bir araya geldi.

Atlı Polis Birliğine götürülen çocuklar, buradaki atlarla vakit geçirip yem verdi.

Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, gazetecilere, etkinlikte çocukların mutluluğunun fark edildiğini belirterek, "Hem onlar mutlu oldu hem de mutlu oldukları için bizler bu organizasyondan çok keyif aldık. Adana İl Emniyet Müdürümüze sonsuz teşekkür ederiz, iyi ki varlar." dedi.

Daha sonra Adana Havalimanı'na geçen çocuklar, burada da polis helikopterine bindi. Ardından engelli çocuklar polis araçlarına binme fırsatı buldu.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de çocuklarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Çocuklar, burada İnci'ye çiçek takdim edip, yaptıkları resmi hediye etti.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen "Farkımı fark et, benimle dans et" programında da engelli çocuklar polislerle piste çıkıp dans ederek eğlendi.

AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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