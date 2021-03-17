Son dakika... Polisler down sendromlu çocuklarla buluştu
Son dakika gündem haberi: Adana'da polisler yaklaşan "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi.
Adana'da polisler yaklaşan "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından düzenlenen etkinlikte engelli çocuklarla buluştu.
Emniyet mensupları, yanlarında getirdikleri "çocuk polis kimliği"ni down sendromlu çocuklara dağıtarak onlarla polis motosikletinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Çocuklarla oyun oynayan polisler, etkinliğin sonunda mangal başına geçerek çocuklarla birlikte Adana kebabı pişirdiler.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun