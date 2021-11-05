Adana'da polisin kovaladığı araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı - Haberler
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Adana'da polisin kovaladığı araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da polisin kovaladığı araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, önü kesilerek durduruldu ve araçta 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, önü kesilerek durduruldu ve araçta 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 EBE 03 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan 2 şüphelinin bulunduğu otomobili takip eden polis ekipleri, kovalamaca sonucu aracın önünü 47068 sokakta keserek durdurdu.

Otomobilden şüpheliler, yaya olarak kaçarken, araçta yapılan aramada çuvallar içinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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