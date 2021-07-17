Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da, bayıldıktan sonra dili boğazına kaçan kadın, devriye görevi yapan polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, bayıldıktan sonra dili boğazına kaçan kadın, devriye görevi yapan polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yaya olarak ilerleyen kadının bayıldığını görünce durumu telsiz anonsuyla haber merkezine bildirip ambulans sevk edilmesini istedi.

Yoldan geçen araçların kadına çarpmaması için önlem alan polis ekipleri, kadını ayıltmak için müdahale etti.

Kadının nefes almakta zorlandığını ve dilinin boğazına kaçtığını fark eden polisler, telsiz anonsuyla ambulansın daha hızlı gelmesini istedi. Bu sırada bir polis memuru, elini kadının ağzına koyarak dilinin boğazına kaçmasını önledi.

Bu müdahaleyle nefes alması sağlanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anında caddede bulunan Samet Tursunefe, AA muhabirine, kadının yolda müzik dinleyerek yürüdüğü sırada düştüğünü anlattı.

Polislerin bu sırada duruma müdahale ettiğini belirten Tursunefe, "Sağ olsun polis abimiz kadının dilini yutmasını engelledi. Çok çabaladı. Sağ olsun kadını geri hayata döndürdü. En büyük emek onda." dedi.

Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 05:53:15. #1.15#

title