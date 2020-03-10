Adana'da polisin fuhuş zanlılarını pazarcı ve çöpçü gibi davranarak takibi kamerada
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Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Adana'da polisin fuhuş zanlılarını pazarcı ve çöpçü gibi davranarak takibi kamerada

Adana'da düzenlenen ve 11 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonu öncesi polisin pazarda salatalık satıp, otoyolda çöp toplayarak şüphelileri takip etmesi kameraya yansıdı.

10.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:20
Adana'da polisin fuhuş zanlılarını pazarcı ve çöpçü gibi davranarak takibi kamerada

Adana'da düzenlenen ve 11 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonu öncesi polisin pazarda salatalık satıp, otoyolda çöp toplayarak şüphelileri takip etmesi kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik 4 Mart'ta düzenlediği operasyona ilişkin fiziki takip süreciyle ilgili polis kamerasına yansıyan görüntülere ulaşıldı.

Görüntülere, polisin otoyolda temizlik görevlisi gibi çöp toplayarak fuhuş pazarlığı yaptığı ileri sürülen bazı araç sürücülerine yönelik takibi yansıdı.

Zaman zaman polisin şüpheli kadınların yanına yaklaşıp onlarla konuşması da görüntüler de yer aldı.

İki polisin, fuhuş yapıldığı iddia edilen bir masaj salonunun yakınında pazarcı gibi davranarak kamyonette salatalık satması da kayıtlarda görüldü.

Ayrıca, fuhuş pazarlığı için bir restorana buluşmaya geldiği öne sürülen ikisi kadın üç kişi de ekiplerce takibe alındı. O anlar ise başka bir polis tarafından gizli kamerayla görüntülendi.

Polis ekiplerince, otoyolda ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 6 gün önce düzenlenen operasyonda 7'si kadın 23 zanlı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 11'i tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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