Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlyas Y. idaresindeki 01 JV 458 plakalı otomobilin sürücüsünün Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Osmaniye yakınlarında polisin uygulama noktasında durmayarak kaçtığı bilgisini alan Ceyhan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan uygulama noktasında aracı durdurmak istedi.
İhtara uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.
Havaya ateş açan polis ekipleri, şüphelinin durmaması üzerine aracın lastiklerine ateş etti.
Lastiklerin patlamasının ardından aracını durduran sürücü gözaltına alındı.
Kovalamaca sırasında kolundan ve bacağından yaralandığı görülen İlyas Y. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur