Adana'da, Polisin İkazına Rağmen Yüzünü Açmayan Kadının Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrası, tören alanı güzergahında fark edilen ve polisin ikazına rağmen yüzünü açmayan kadının bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu ortaya çıktı.

YÜZÜ ŞALLA KAPALI OLAN KADIN, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı Uğur Mumcu Meydanı yönüne tören dağılımı sırasında hava sıcak olmasına rağmen yüzü şalla kapalı, üzerinde kot ceket bulunan bir kadının gittiği ihbarı üzerine polis harekete geçti.

CANLI BOMBA ALARMI YAŞANDI

Kadın yakalandı ancak yüzünü açmayınca canlı bomba alarmı yaşanmıştı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezine götürülen ve detaylı yapılan aramadan sonra kadının 21 yaşındaki Hande K. olduğu belirlendi. Ayrıca genç kadının herhangi bir terör bağlantısı olmadığı bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı, bu nedenle yaz günü yüzü kapalı kot ceket ile gezdiği anlaşıldı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hande K. alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.