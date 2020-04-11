Adana'da polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
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Çukurova, Adana, Güncel

Adana'da polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Adana'da sokağa çıkma yasağına direnip polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

11.04.2020 04:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 04:47
Adana'da polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Adana'da sokağa çıkma yasağına direnip polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye yapan ekipler, bir tekel bayisinin açık olduğunu tespit etti. İş yerlerinin kapatılması ve herkesin evlerine gitmesi için içeride bulunan kalabalığa uyarıda bulunan polislere alkollü olduğu öğrenilen İbrahim Karakaş ve yanında bulunan 3 kişi saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplere mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı.

Polisler kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.

Adana'da polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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