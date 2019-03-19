Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı
Adana'nın Seyhan ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Barajyolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiye kimliklerini sordu.
Bu sırada kimliklerini vermek istemeyen şüpheliler, polisle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle polislere saldırıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA