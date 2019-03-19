Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı

Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Barajyolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiye kimliklerini sordu.

Bu sırada kimliklerini vermek istemeyen şüpheliler, polisle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle polislere saldırıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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