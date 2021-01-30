Adana'da polis üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi
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Adana'da polis üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

30.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:04
Adana'da polis üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

Adana'da, resmi üniformasının montunu sokakta üşüyen zihinsel engelli çocuğa veren trafik polisi Ramazan Yıldırım, "Kardeşimiz yanımıza geldiğinde çok üşüyordu.

Adana'da, resmi üniformasının montunu sokakta üşüyen zihinsel engelli çocuğa veren trafik polisi Ramazan Yıldırım, "Kardeşimiz yanımıza geldiğinde çok üşüyordu. Vicdanım sızladı, montumu verdim, böylelikle ısınmış oldu." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde dün akşam trafik denetimi yaptıkları sırada yanlarına zihinsel engelli çocuğun bisikletiyle geldiğini söyledi.

Konuşamayan çocuğun ayaklarının çıplak olduğunu ve üzerinde mont bulunmadığını anlatan Yıldırım, hiç düşünmeden çocuğa resmi üniformasının montunu verdiğini kaydetti.

Herkesin polis teşkilatına sığınabileceği belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim insanımız çocuklarını terbiye etmek amacıyla, 'eğer böyle davranırsan seni polise veririm' gibi sözler kullanıyorlar. Biz bunu çok yanlış buluyoruz. Küçük yaşta korkutulan kişiler, ileride sıkıntı yaşadığında polise başvurmaktan çekiniyor. Eğer engelli kardeşimizin ailesi de onu polise vermekle korkutmuş olsaydı, bize sığınmazdı. Engelli kardeşimiz yanımıza geldiğinde çok üşüyordu. Vicdanım sızladı, montumu verdim, böylelikle ısınmış oldu. Çocukların polise güvenle, huzurla sığınabileceği bir yer olduğunu göstermiş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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