Adana'da Polis Şüpheli Kovalamacası
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine 42 ABR 008 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Sürücü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaklaşık 4 kilometre boyunca kaçan sürücü, merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde yunus ekipleri tarafından önü kesilerek yakalandı.
Yunus timleri tarafından araç içerisinde bulunan 2'si kadın 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü.
Yapılan incelemenin ardından sürücünün 88 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulandı.