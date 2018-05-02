Adana'da Polis-şüpheli Kovalamacası
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Adana'da Polis-şüpheli Kovalamacası

Adana'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi kovalamayla yakalandı.

Adana'da Polis-şüpheli Kovalamacası

Adana'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi kovalamayla yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi çevre yolunda devriye gezen yunus ekipleri, motosiklet kullanan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçınca ekiplerle arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli Ali S'nin, 6 farklı suçtan arandığı, hakkında da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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