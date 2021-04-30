Adana'da polis, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı vatandaşı bilgilendirdi
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Adana'da polis, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

Adana'da polis, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı vatandaşı bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı vatandaşa uyarılarda bulundu.

Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı vatandaşa uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, önceki yıllarda yaz mevsiminde sulama kanallarında görülen boğulma vakalarının yeniden yaşanmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, tehlikeye dikkat çekmek amacıyla kanal çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret sonunda vatandaşlara uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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