Adana'da polis su dolan inşaat temelinde önlem aldı
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Adana'da polis su dolan inşaat temelinde önlem aldı

Adana'da polis, sağanak nedeniyle temeline su dolan inşaat temelinin etrafına şerit çekerek önlem aldı.

03.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:48

'da , sağanak nedeniyle temeline su dolan inşaat temelinin etrafına şerit çekerek önlem aldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarında bulunan bir inşaat temeline, geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle su doldu.

Yakınında okul bulunan inşaat temeline bir çocuğun düşebileceğini düşünen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, temel etrafına şerit çekerek önlem aldı.

Suyun belediye ekipleriyle boşaltılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da polis su dolan inşaat temelinde önlem aldı
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