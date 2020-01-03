Adana'da polis su dolan inşaat temelinde önlem aldı
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Adana'da polis su dolan inşaat temelinde önlem aldı

Adana'da polis, sağanak nedeniyle su dolan inşaat temelinin etrafına şerit çekerek önlem aldı.

03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:22
Adana'da polis su dolan inşaat temelinde önlem aldı

'da , sağanak nedeniyle su dolan inşaat temelinin etrafına şerit çekerek önlem aldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarında bulunan bir inşaat temeline, geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle su doldu.

Yakınında okul bulunan inşaat temeline çocukların düşebileceğini düşünen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, temel etrafına şerit çekerek önlem aldı. Suyun belediye ekiplerince boşaltılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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