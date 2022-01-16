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Adana'da polis sokak hayvanlarına mama dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

- Adana'da polis sokak hayvanlarına mama dağıttı Adana polisi sokak hayvanlarına mama dağıttı.

ADANA (İHA) - - Adana'da polis sokak hayvanlarına mama dağıttı

ADANA - Adana polisi sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçların önlenmesi amacıyla kurulan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu alanları belirleyen ekipler, yanlarına aldıkları 250 kilogram mama ile kentin farklı bölgelerine gitti. Şefkat gösterdikleri sokak köpeklerini elleriyle besleyen polis, bu bölgelere mama da bıraktı.

Adana'da polis sokak hayvanlarına mama dağıttı

Adana'da polis sokak hayvanlarına mama dağıttı

Adana'da polis sokak hayvanlarına mama dağıttı

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- Adana'da polis sokak hayvanlarına mama dağıttı Adana polisi sokak hayvanlarına mama dağıttı.

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