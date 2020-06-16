Adana'da polis sokak hayvanları için mama bıraktı
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Adana'da polis sokak hayvanları için mama bıraktı

Adana'da polis, sokak kedisi ve köpekleri için kentin bazı noktalarına mama bıraktı.

Adana'da polis sokak hayvanları için mama bıraktı
16.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:51

Adana'da polis, sokak kedisi ve köpekleri için kentin bazı noktalarına mama bıraktı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde belirledikleri bölgelerdeki kedi ve köpekler için yanlarında götürdükleri mamaları bıraktı.

Polis, bıraktıkları mamalardan yiyen kedi ve köpeklerle de bir süre ilgilenip hayvanları sevdi.

Mama dağıtımı sırasında ekiplere eşlik eden Yüreğir Hayvan Hakları Hareketi üyelerinden Erol Yetim, sokak hayvanlarına gösterdikleri ilgi ve destek için ekiplere teşekkür etti.

Yetim, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşabilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Polislerimiz bizlerle irtibata geçip sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine birlikte harekete geçtik. Allah'ın yarattığı bu canlar bizlere emanettir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekipteki başpolis de Adana Emniyet Müdürlüğü olarak sokak hayvanları için katkılarının devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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