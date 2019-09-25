Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı (2)-5

25.09.2019 11:13

CHP'Lİ VEKİL BARUT: 'TERÖRÜ LANETLİYORUZ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, özel hareket polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırıda yaralananları, tedavi gördükları Adana Şehit Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Teröre kimden, nasıl gelirse gelsin karşı olduklarını belirten Barut, "Her türlü terörü lanetliyor, kınıyoruz" dedi.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Öte yandan zırhlı servis aracı ile saldırıda hasar gören 4 sivil araç, ekiplerin incelemelerini tamamlamalarının ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA