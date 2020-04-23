Adana'da polis, resmigeçitle evlerindeki vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşattı Adana'da polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokaklarda klasik otomobille geçit töreni yaptı.

Adana'da polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokaklarda klasik otomobille geçit töreni yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için 23 Nisan kutlamaları kapsamında halkla bütünleşmek için hazırlık yaptı.

Ekipler, klasik bir otomobili ve polis araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak kentteki bazı sokakları gezdi.

Müzik yayını da yapılan araçlarla, balkonlarındaki vatandaşların bayramı kutlandı.

Vatandaşlar da Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkonlarından, kutlamalara alkışlarla ortak oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün "Can polis" olarak adlandırdığı iki "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Kaynak: AA