Adana'da polis, parklara akın eden gençleri motosikletle gezdirdi
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Adana'da polis, parklara akın eden gençleri motosikletle gezdirdi

Adana'da polis, parklara akın eden gençleri motosikletle gezdirdi Parklar yeniden gençlerle şenlendi 18 yaşındaki Merve Avga; "2 aydır dışarı çıkmıyordum. Keşke çıkılmasaydı.

Adana'da polis, parklara akın eden gençleri motosikletle gezdirdi
15.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:20

Adana'da polis, parklara akın eden gençleri motosikletle gezdirdi

Parklar yeniden gençlerle şenlendi

18 yaşındaki Merve Avga; "2 aydır dışarı çıkmıyordum. Keşke çıkılmasaydı. Alışveriş merkezleri açıldı ve insanlar oraya akın ediyor. İkinci dalga gelecek diye korkuyorum"

ADANA - Adana'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra dışarıya çıktı. Gençler parklara akın ederek arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi. Motorize yunus ekipleri de gençleri motosiklete bindirerek şehir turu yaptı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları 4 Nisan'da kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı. Saat 11.00'i gösterince gençler, parklara gelip arkadaşlarıyla buluştu. Parklarda çimlere oturan gençler arkadaşlarıyla uzun bir aradan sonra yüz yüze sohbet edip vakit geçirdi.

Çukurova İlçesindeki Hayal Parkı'nda gönüllerince vakit geçiren gençler, arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşte yaptı.

Polis gençleri motosikletle gezdirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, parkları dolduran gençlere, sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takılması konularında uyarılarda bulundu. Asayiş Ekipler Amirliği ve Trafik

Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de gençleri motosiklete bindirip, şehir turuna çıkardı.

Motosikletle gezintiye çıkan Beyza Karaman (18), polisin uygulamasından memnun kaldığını belirterek, 'Sınava hazırlanıyorum. Bugün 4 saatlik iznimiz var. Kısa bir zaman ama tadını çıkaracağız. Motosikletle gezdik, çok

güzeldi' dedi.

Gençlerden 15 yaşındaki Talha Şimşek arkadaşlarıyla basketbol oynayacaklarını ve yürüyüş yapacaklarını söyledi.

18 yaşındaki Merve Avga ise ikinci dalga korona virüsün geleceğinden korktuğunu, dışarı çıkmanın kendince yanlış olduğunu belirterek, "2 aydır dışarı çıkmıyordum. Keşke çıkılmasaydı. Alışveriş merkezleri açıldı ve insanlar oraya akın ediyor. Bütün emeklerimiz boşa gidiyor gibi hissediyorum. Benim kronik rahatsızlığım var. O nedenle çıktım. İkinci dalga gelecek diye korkuyorum" diye konuştu.

Mustafa Kaya (19), 'Dışarıda gezmeyi, arkadaşlarımı çok özlemiştim. Onlarla buluştuk. Bugün de polis ağabeyler bizi motosikletle gezdirdi, çok güzel oldu. Ben de polis olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Manşet

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